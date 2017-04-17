Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı Anma Törenine Katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı anma törenine katılıyorİSTANBUL - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 24'üncü yıldönümünde Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı anma törenine katılıyor
İSTANBUL - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 24'üncü yıldönümünde Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 24'üncü yıldönümünde nedeniyle Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, oğulları Efe ve Ahmet Özal, torunu Serra Özal, aile üyeleri ve sevenleri katıldı.
Tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semra Özal ve aile üyeleri ile tek tek tokalaştı. Erdoğan Turgut Özal'ın torunu Serra Özal'ı ise öperek sevdi. Bir süre Serra Özal ile sohbet eden Erdoğan, daha sonra tören alanına geçti.
Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ı kabrine çelen koydu. Ancak bu sırada çelengin düzgün durmadığı fark edildi. Erdoğan, eğilerek çelengi kendisi düzeltti. Saygı duruşu ile devam eden törende Kur'an-ı Kerim okundu. Tören devam ediyor.