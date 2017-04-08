Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son Anket Sonuçlarını Değerlendirdi: Açık Ara Evet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve Alem FM ortak yayınında Murat Çiçek, Ersoy Dede ve Hikmet Genç'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"EVET'E OLAN MUHABBET ARTIYOR"

"Bugün İstanbul mitingimiz hakikaten bundan önceki mitinglerimiz gibi tüm coşkusuyla İstanbul oradaydı. Gerek Sayın Başbakan gerekse şahsım bu mitingden mutlu ayrıldık.

'Evet'e olan muhabbet gittikçe artıyor. Tüm bu yalanlar ortaya çıktıkça 'evet' artıyor. Şu anda bir oran zikretmeyeyim. Ama açık ara diyebilirim ve bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor

"CHP'NİN MAZİSİNDEN HABERİ YOK"

Önce tabi genel başkanı olduğu siyasi partinin her zaman övündüğü Gazi Mustafa Kemal'den haberi yok, mazisinden haberi yok. Benim aklımda kaldığı kadarıyla 1960'a kadar böyleydi. Gazi Mustafa Kemal, partisinin başkanı olduğu zaman cumhurbaşkanı değil miydi? Gelelim İsmet İnönü'ye. İsmet İnönü parti başkanıyken cumhurbaşkanı değil miydi? Ey Kılıçdaroğlu, önce mazine bak. Millete yalan söyleme. Amerika'da böyledir, Rusya'da böyledir.

"YALANLA BU ÜLKEDE İKTİDAR OLMAZSIN"

Biz zaten bu kavga olmasın diye bu birleştirmeyi yapıyoruz. Şu anda burada cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz zaman çift başlılık olmayacak. Daha çirkin bir şey daha söyleyeyim bin 500 tane yardımcı atayacak diyor. Yalanla bu ülkede iktidar olmazsın. Dürüst ol. Bizim jenerasyonumuz seni SSK Genel müdürlüğünden tanıyoruz. Ne rezillikti. Bizi kuyruklarda inim inim inletti. Millet bunları tanısın. Hele hele genç jenerasyon o günleri bilmiyor. Zannediyorlar ki bugün istedikleri hastaneye gidiyor gibi o günde gidiyorlar.