Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin Hazırlamış Olduğu "15 Temmuz" Şarkısının Klibini Izledi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT Ankara Çoksesli Çocuk Korosu tarafından 15 Temmuz şarkısının klibini izlemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocukları kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT Ankara Çoksesli Çocuk Korosu tarafından 15 Temmuz şarkısının klibini izlemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocukları kabul etti. TRT Ankara Çoksesli Çocuk Korosu tarafından, klip görüntülerinin de yer aldığı "15 Temmuz" şarkısı seslendirildi.