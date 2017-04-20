Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin Hazırlamış Olduğu "15 Temmuz" Şarkısının Klibini Izledi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT Ankara Çoksesli Çocuk Korosu tarafından 15 Temmuz şarkısının klibini izlemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin Hazırlamış Olduğu '15 Temmuz' Şarkısının Klibini Izledi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT Ankara Çoksesli Çocuk Korosu tarafından 15 Temmuz şarkısının klibini izlemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocukları kabul etti. TRT Ankara Çoksesli Çocuk Korosu tarafından, klip görüntülerinin de yer aldığı "15 Temmuz" şarkısı seslendirildi.

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