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Cumhurbaşkanı Erdoğan,toplu Açılış Töreni'nde Konuştu (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan,toplu Açılış Töreni'nde Konuştu (2)
6 Ocak 2017 Cuma 16:08
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[9136671] DHA
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