Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Borsasını Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Borsasını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan binanın açılış kurdelesini kestiŞANLIURFA - Halk buluşması için Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanından ayrıldıktan sonra Şanlıurfa Ticaret Borsasını ziyaret ederek daha öncede yapılan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Borsasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan binanın açılış kurdelesini kesti
ŞANLIURFA - Halk buluşması için Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanından ayrıldıktan sonra Şanlıurfa Ticaret Borsasını ziyaret ederek daha öncede yapılan binanın açılış kurdelesini kesti.
Halk buluşması için Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting alanından ayrıldıktan sonra Şanlıurfa Ticaret Borsasını ziyaret etti. Burada Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha öncede yapılan binanın açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Ticaret Borsasına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa Başkanı Mehmet Kaya'ya 12 Martta vefat eden babası Süleyman Kaya için başsağlığı dileklerinde bulundu. Bir süre burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra havaalanına giderek Şanlıurfa'dan ayrıldı.