Cumhurbaşkanı Erdoğan Tgrt Haber'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi referandum öncesi TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi referandum öncesi TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtlayacak.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevaplayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 'Referanduma Doğru Özel' yayını, bu akşam saat 20.00'de TGRT Haber-TGRT EU-TGRT Belgesel ve TGRT FM ortak yayını ile İstanbul merkezli 60, Anadolu'da 60 olmak üzere, toplam 120 televizyon kanalına yayın hizmeti veren İhlas Haber Ajansı (İHA) üzerinden canlı yayınlanacak.
(İHA)