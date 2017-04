Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse bugün bize yarın bir başkasına olacaktır, bunu paylaşmamız lazım. Bu geleneğin, buna gelenek diyorum, çünkü Sayın Obama döneminden başlayan bir süreç şu anda devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı devam edecektir hem de kendileri rahatsız olacak. Bizler de NATO'nun iki ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ifademi tekraren kullanıyorum. Karaçok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa artık bunlara devam etmek durumunda kalacağız. Dün de söylediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu kast ediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz ama bilecekler ki Türk Silahlı Kuvvetleri her an buralara gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa onlar korkuyla yaşasınlar."