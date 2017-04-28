Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör Örgütü ile İşbirliğini Asla Kabul Etmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü ile işbirliğini asla kabul etmiyoruz. Aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin ele başısının halen Pensilvanya'da terör faaliyetlerine devam etmesi milletimizi rahatsız ediyor. Bu teröristbaşının ABD'de besleniyor olması bizi ciddi manada rahatsız etmektedir"

-"Bu hainlerin hiçbir yerde hayat alanı bulamaması gerekiyor. FETÖ elebaşının tutuklanması ve Türkiye'ye iadesi beklentimizdir"

-" Evrensel değerlerden taviz vermeden ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; ön yargılardan, kara propagandalardan ve çifte standartlardan uzak bir şekilde Türkiye ile işbirliğine devam etmeleridir"

-"Terör örgütlerine karşı gösterilen müsamahalı tavrı sindiremiyoruz. Hele hele bazı Avrupa ülkeleri terör örgütlerine yardım etmektedirler. Demokrasimize kasteden 249 insanımızı şehit eden katilleri dost bildiğimiz ülkelerin korumasını anlamayız. Türkiye'nin müttefiklerinden beklediği destek hem açıktır hem de hakkıdır"



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Swissotel'de düzenlenen Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'nde konuştu.