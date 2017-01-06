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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Estirenler, Bedelini Ödeyecek - Ek Fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Estirenler, Bedelini Ödeyecek - Ek Fotoğraf
6 Ocak 2017 Cuma 17:20
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[9137117] DHA
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