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Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tepeden Bakan Aydınlara Değil, Milletiyle Barışık Münevverlere Ihtiyacımız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tepeden Bakan Aydınlara Değil, Milletiyle Barışık Münevverlere Ihtiyacımız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tepeden bakan aydınlara değil, milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var 4 (Şener Şen'in konuşması)(Tür: Ankara)

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tepeden bakan aydınlara değil, milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var 4 (Şener Şen'in konuşması)

(Tür: Ankara)

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