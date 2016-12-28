Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tepeden bakan aydınlara değil, milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var 4 (Şener Şen'in konuşması)
(Tür: Ankara)
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tepeden Bakan Aydınlara Değil, Milletiyle Barışık Münevverlere Ihtiyacımız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tepeden bakan aydınlara değil, milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var 4 (Şener Şen'in konuşması)(Tür: Ankara)
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tepeden bakan aydınlara değil, milletiyle barışık münevverlere ihtiyacımız var 4 (Şener Şen'in konuşması)
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