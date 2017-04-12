Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Bestler-Dereler'de İnlerine Girdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Bestler-Dereler'de inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok, yola devam. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz."