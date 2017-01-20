Cumhurbaşkanı Erdoğan Temurci ile Telefonda Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti. Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi. - İstanbul