Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin iradesine saygı duyarak geleceği inşa etmek en önemli adımımız olacaktır. Özellikle 16 Nisan'da millet iradesini ortaya koymuştur" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan özel oturumuna katılmak üzere TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın törenle karşıladı. Karşılama töreninde AK Parti Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri de hazır bulundu.



Yeni dönemde dayanışmaya daha çok ihtiyaçları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bütün mesele hissiyatı bir kenara bırakıp, milli egemenlik ışığı altında geleceğe yürümektir. Milletin iradesine saygı duyarak geleceği inşa etmek en önemli adımımız olacaktır. Özellikle 16 Nisan'da millet iradesini ortaya koymuştur. 16 Nisan'da bizim milletimizin ortaya koyduğu irade çok çok farklı. Katılım oranının bu denli yüksek olduğu pek nadirdir. İradesini bu yüksek katılımla ortaya koyan milletimizin özellikle bu yaklaşımını hiçe saymak öyle zannediyorum ki insafsızlık olur. Milletimize teşekkür ediyorum. Milletimin vekilleri önümüzdeki dönemde bu parlamentoda çok daha güçlü olacaktır" dedi. - ANKARA