Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tayyip Erdoğan Bir Tabu Değildir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonu ile birlikte TGRT EU, TGRT Belgesel televizyonları ve TGRT FM ile İhlas Haber Ajansının hizmet sunduğu yurt içi ve yurt dışındaki 120 TV kanalında yayınlanan "Referanduma Doğru Özel" programında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber televizyonu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularına cevap verdi.



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