Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Suvat Chirapant'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Suvat Chirapant'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Büyükelçi Chirapant, bazı büyükelçilik mensuplarının da yer aldığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.