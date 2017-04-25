Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Suvat Chirapant’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Suvat Chirapant'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Suvat Chirapant'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Büyükelçi Chirapant, bazı büyükelçilik mensuplarının da yer aldığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. - ANKARA