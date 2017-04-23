Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tartışmalar Üzerine Değil, Barış Üzerine Bina Edin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tartışmanın sorulması üzerine, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tartışmanın sorulması üzerine, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" cevabını verdi. - ANKARA

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