Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı. Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Ona göre zaferler bizi sarhoş etmeyecek" dedi.



Referandumun ardından İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanında Ankaralılar tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanında toplanan coşkulu halka seslenen Erdoğan, 16 Nisan zaferinin Türkiye için mübarek olması dileğinde bulundu. Türk halkının istediğini, Rab'bin de lütfettiğini ifade eden Erdoğan, "Dün akşam itibariyle mutluyduk, bugün mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha gayretli, çok daha hızlı olacak 2019 Kasım'ına yürüyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim yapacağımız çok iş var. Hepimiz bunun farkındayız" diye konuştu.



"7 DÜVELE KARŞI MÜCADELE VERDİK"



Erdoğan, referandum sürecinde 7 düvele karşı mücadele verildiğinin altını çizerek, "Batı'dan haçlı zihniyeti bize saldırdı, içeride de uşakları bize saldırdı. Fakat yılmadık, usanmadık, milletçe dimdik durduk. Çünkü biz sadece mevlamızın huzurunda secdede eğiliriz. Kardeşlerim önümüzde atacağımız çok çok önemli adımlar var. Bu bir ülkenin maddi noktadaki alt yapı, üst yapı yatırımlarına yönelik, bir de insanımıza yönelik. İnsanımıza yönelik yatırımlarda özellikle de eğitim işin başını çekiyor" şeklinde konuştu.



"Biz hep söyledik ya; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:



"Rabiamızı unutmayacağız. Biz tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için 'evet' dedik. Şüphe var mı? Milletimiz de şüphe duymadığı için 'evet' dedi. İstiyorum ki şimdi tek millet derken Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Alevisi, Sünnisi hep beraber biz yaratılanı yaratandan ötürü sevmedik mi? Yaratılanı, yaratandan ötürü sevdiğimize göre bazı yerlerdeki ayrılık niye? Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım, gece hep onları inceledim. Devran değişti. Daha iyi olacak buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı. Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Ona göre zaferler bizi sarhoş etmeyecek. Ama biz biliyoruz ki zafer anıtlarını ancak şehitler diker. İşte Ankaralı ne yaptı? Külliyede kendini ortaya koydu, Kahramankazan'da kendini ortaya koydu. Bizim aslanlarımız, yiğitlerimiz Özel Harekatta ne yazık ki 56 şehit verdik. Çubuk'ta aynı şeyler oldu. Türkiye genelinde 2 bin 193 gazimiz var. İnşallah daha iyi olacağız."



"BİZİM ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİNİ AFFETME YETKİMİZ YOK"



Vatandaşların "idam isteriz" sloganları üzerine Erdoğan, "Parlamentoya inşallah gelecek, parlamentodan geçmesi halinde de ben bunu onaylarım. Çünkü bizim şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok" dedi.



(Abdullah Sarıca - İlker Turak / İHA)