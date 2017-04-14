Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Türk vatandaşlığına alınması) Şunu görmek lazım. Bu insanların içinde çadır kentlerde kalanlar var. Konteyner kentlerde kalanlar var. Bir de şehirlerde kalanlar var. Tabii bunların içinde gerçekten çok ciddi meslek sahibi olanlar var. Doktor olanlar var, öğretmen olanlar var, eczacı olanı var, avukat olanı var. Değişik mesleklerde aralarında binlerce, on binlerce insan var. Şimdi diyoruz ki, birinci derecede bu insanlardan biz niye istifade etmiyoruz? Bir defa bizim şu andaki işçi çalıştırma anlayışımız veya bu konudaki yasal düzenlemelerimize baktığımız zaman, tabii ki biz vatandaş olmadığı sürece çalıştıramayız. O zaman ne olur bu? Kaçak işçi çalıştırma anlayışı içerisinde suç? Öyleyse bu adımı atmak, bunların içerisinde önce kalifiye olanları değerlendirme imkanı var. Bu kalifiye olanlar değerlendirilebilir mi? Bakın bunun altını çiziyorum. Kalifiye. Yeter ki kalifiye eleman olsun. ve bu kalifiye elemanlardan istifade etmek suretiyle bu kaçak işçiliği bir tarafa koymak. ve kendi imkanlarıyla bunu yapmak."