Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti, Türkiye'nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülüverdi. Daha düne kadar bize 'Niye bu örgütle mücadele etmiyorsun' diyenler, bugün karşımıza dikilip ne diyorlar biliyor musunuz? 'Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalın.' Yok öyle şey, bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz."