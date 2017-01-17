Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak'ta geciktirildikçe geciktirilen operasyonların, bu ülke halklarının selameti ve hayrına değil, ülkemizi de içine alan daha büyük bir terör dalgasına zemin hazırlama niyetini taşıdığı artık gizlenemez bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye'nin sahaya inmesi karşısında gösterilen garip tepkiler, bu oyunun bozulmasından kaynaklanıyor."