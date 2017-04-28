Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu Gerçeklerin Artık İdrak Edilmesi Gerektiğine Özellikle İnanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu gerçeklerin artık idrak edilmesi gerektiğine özellikle inanıyorum. ya mevcut mekanizmalara format atacak ya da karamsarlık virüsünün bünyemizi daha çok sarmasını seyredeceğiz. ya yeni aktörlerin talep ve önerilerine daha çok kulak kesilecek ya da çözümsüzlük üreten sisteme suni teneffüs yapmaya devam edeceğiz. ya tabandan gelen değişim rüzgarını yönetecek ya da bu rüzgarın kasırgaya dönüşüp bizleri yok etmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki seçenekler bu kadar açık ve nettir. Hiç şüphesiz karşımızdaki bu olumsuz tabloyu olumluya dönüştürmek, krizi fırsata çevirmek bizlerin elindedir."