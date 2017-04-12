Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözüm ona birbiriyle çatışan, görünüşte birbirinin düşmanı olan bu örgütlerin hedeflerinin aynı olması tesadüf olabilir mi? Her 3 terör örgütünün de (PKK, DEAŞ, FETÖ) namlusunu bize doğrultması sadece tevafuk mudur? Elbette değil. Bu örgütlerin ismi, iddiaları farklı olsa da hedefleri Türkiye'dir, bu milletir. Bu hainleri üzerimize salanların hedefi Türkiye'den ve aziz milletimizden 1071, 1453'ün, 1915'in, 1923'ün hesabının sorulmasıdır. FETÖ denilen ihanet çetesinin saldırılarını bu süreçten ayrı görenler yanıldıklarını bilmelidirler."