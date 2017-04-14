Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Noktayı Koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin eyalet sistemi vesaire gibi problemi, derdi yok. Gündemde böyle bir şey yok. Şimdi bu 18 madde, bunun içinde böyle bir şey var mı? Yok. Hiçbir zaman böyle bir şeye teşebbüsümüz olmamıştır. Biz ülkemiz için böyle bir şeyi gündeme getirmedik. Biz hep neyi savunduk? Üniter yapıyı savunduk" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı sisteminin faniler üzerine kurulmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben faniyim, benim kalkıp da 2019'a kadar ömrümün olacağını bana kimse garanti edemez. Biz faniler üzerinde inşa edilen bir sistem kurmuyoruz. Biz herhangi bir faninin samimiyetle, başarılı bir şekilde yürütebileceği, milli iradenin tecellisiyle ortaya çıkmış bir sistem inşa ediyoruz. Yani biz darbecilerin hazırladığı bir anayasaya mahkum olduk değil mi? Biz Türkiye'yi onunla yönetiyoruz. Şimdi diyoruz ki darbecilerin hazırladığı değil, sivil iradenin hazırladığı 18 madde ile bu işi devam ettirelim. Sandığın olduğu yerde demokrasi vardır. Gidersin sen de ey Kılıçdaroğlu, yüzde 50 artı biri aldığın anda sen gelirsin iş başına, niye korkuyorsun? Niye çekiniyorsun? Milli irade bu" dedi.



"TÜRKİYE'NİN EYALET SİSTEMİ VESAİRE GİBİ PROBLEMİ, DERDİ YOK"



Rejim değişikliği konusundaki iddiaları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu, çok üzücü bir şey. Yıllardır, 40 yıllık siyasi hayatımda benim böyle bir iddiam; 'rejim değişecek' diye olmamıştır. Rejim, 1923'te bitmiştir ve bu cumhuriyettir. Şu anda bizler cumhuriyetin özellikle içindeki aktörler olarak bugüne kadar bu sistemi öyle veya böyle aldık geldik. Ama bu sistem ihtiyaçlara cevap vermiyor. Bu vücuda bu sistem dar geliyor. Tabii burada dert başka. Şimdi işte son zamanlarda ortaya çıkardıkları bu eyalet falan vesaire gibi şeyler; hepsi buralardan neşet ediyor. Bakın bir defa Türkiye'nin eyalet sistemi vesaire gibi problemi, derdi yok. Gündemde böyle bir şey yok. Şimdi bu 18 madde, bunun içinde böyle bir şey var mı? Yok. Nereden çıkıyor bu, kim uyduruyor bunu? Bozukluk burada. Böyle bir şey olmadığına göre bunu söyleyecek birisi varsa meydanlarda ya ben söyleyeceğim ya da AK Parti'nin genel başkanı, Başbakan söyleyecek. Böyle bir şey bizden çıktı mı? Yok. Efendim şu söylemiş, bu söylemiş, bırakın bu işleri. Kimden söz sadır oluyor, onun bir kıymeti harbiyesi var mı yok mu, buna bakılacak. 14 senedir bu işi yapıyoruz. Hiçbir zaman böyle bir şeye teşebbüsümüz olmamıştır. Biz ülkemiz için böyle bir şeyi gündeme getirmedik. Biz hep neyi savunduk? Üniter yapıyı savunduk" ifadelerini kullandı.



"KILIÇDAROĞLU, SEN BENDEN ÇIKANA BAK, SAYIN BAŞBAKAN'IN AĞZINDAN ÇIKANA BAK"



Referandumda millete 'evet' oyu çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizim bayrağımızı kongre salonlarında asmayan namertler var. Yurtdışına gitmeyin, burada yapılan kongrelerde asmıyorlar. Ey milletim yanlışa düşme, bizim bayrağımızı kongrelerinde salonlarına asmayacak kadar ihanet içerisinde olanlar var. Bunlar 'hayırcı', bunlar müşterek çalışıyorlar. Nerede bu eyalet, böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi kafa karıştırmaktır. Kılıçdaroğlu bunlara sarılıyor. Kılıçdaroğlu, sen benden çıkana bak, Sayın Başbakan'ın ağzından çıkana bak. Hakkari'ye Türk bayrağı ile gidemedin. HDP'ye güvendin onlarla beraber miting yaptın. Adamları da alanlara onlar getirdi. Bunların hepsi bizim istihbarat raporlarında var. Sen kimi aldatıyorsun, çok aldattın bugüne kadar bu insanları ama bundan sonra aldatamayacaksınız."



"PAZAR BAYRAM OLACAK"



Pazar gününün bayram olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesiye bırakmayalım işi, pazar, ülkenin bir bayramı olacağını düşünüyorum. Bu olayı hafife almak yanlış olur. Türkiye darbeler silsilesinden sonra milli irade ile tecelli eden bir hükümet sistemine geçiyor. Bu bakımdan çok önemli" diye konuştu.



"CHP ADINA BİR KARA LEKEDİR"



Seçim kampanyasında 'denize dökeriz' lafının en çirkin, en adi, en alçakça söylenebilecek bir ifade olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyasi hayatı içerisinde en kıdemli parti olan CHP adına bir kara lekedir. Baykal'ın özellikle 'hayır çıktığı zaman denize dökmüş kadar sevineceğiz.' Bu kadar deneyimlisin bu da tabi çok çok çirkin bir ifade. Bunları kendilerine yakıştıramadığım gibi başındaki zatı zaten konuşamama gerek yok. Partinin olumsuzluğa giden kaderinin baş aktörü. Kasetle geldi büyük ihtimalle de CD ile gider, olayı bu. Çok da muhatap almaya gerek yok" dedi.



(İHA)