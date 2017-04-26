Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili Mevkidaşı Farmajo'yu Resmi Törenle Karşıladı
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo'yu resmi törenle karşıladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Farmajo'yu resmi törenle karşıladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.