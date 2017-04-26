Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Somali Halkı Artık Geleceğe Daha Bir Güvenle Daha Bir Umutla Bakıyor"
- Erdoğan-Fermacu ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ortak basın toplantısı düzenledi.
- Erdoğan-Fermacu ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ortak basın toplantısı düzenledi.