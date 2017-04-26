Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Ile Bir Araya Geldi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun tokalaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah...

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