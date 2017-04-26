Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Fermacu Ile Bir Araya Geldi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun tokalaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun tokalaşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.