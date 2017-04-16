Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle Birlikte Yapacağımız Çok İş Var. Bu Yola Çıkışımızın İlk Anı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerle birlikte yapacağımız çok iş var. Bu yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, hiç endişeniz olmasın."