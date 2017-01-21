Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden Şimdiden Bir Ricada Bulunuyorum; Bu Referandumla İlgili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerden şimdiden bir ricada bulunuyorum; bu referandumla ilgili kampanyada inanıyorum ki sizler gece gündüz demeden çalışmak suretiyle geleceğe yürüyeceksiniz. Çünkü bizim Rabiamız var. Çünkü biz tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Öyleyse durmak yok, yola devam."