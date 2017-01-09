Cumhurbaşkanı Erdoğan Sınai Mülkiyet Kanunu'nu Onayladı

CUMHURBAŞKANLIĞI'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sınai Mülkiyet Kanunu'nu onayladı.



Açıklamada "6769 sayılı 'Sınai Mülkiyet Kanunu' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi. - Ankara