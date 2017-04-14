Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi son dönemlerde ekonomide bile Avrupa Birliğinin ortalamasına bakıyorsunuz onlarda 1.8, 1.9 buralarda. Ama Türkiye'ye bakıyorsunuz Türkiye şu anda 2,9. Bu tabii bunları 'Ya biz nereye gidiyoruz?' diye ister istemez düşündürüyor. Çünkü Türkiye burada kalmayacak, Türkiye daha ileriye gidecek. Malum sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının notları vardı değil mi? Ne oldu? Şimdi aynı notu verebiliyorlar mı? Hepsi bu noktada geri adım atmaya başladılar, şimdi daha hakkaniyete yaklaşır duruma geldiler. Çünkü isteseler de istemeseler de gerçek ortaya çıkacak. Türkiye ekonomide de tavan yapacak, daha iyi bir yere geleceğiz. Biz yatırımlarımızı durdurmayacağız, aynı kararlılıkla yatırımlarımız devam edecek."