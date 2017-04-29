Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kendilerine çözüm arayanlara sözüm şudur: Başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz, başarıyı mahkeme kapılarını aşındırarak değil, ancak milletin gönlüne girerek elde edebilirsiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi? Milletin. Niye millete saygı duymuyorsunuz? Millet kararını verdi ya, bu işi bitirdi, boşuna uğraşıyorsunuz. 16 Nisan artık geride kaldı, milletimiz iradesini ortaya koydu, tercihini yaptı. Bir kez daha milli irade hür bir şekilde sandıkta tecelli etmiştir."