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Salondan ve katılımcılardan detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bize Verdikleri Sözleri Yerine Getirmeye Gelince Attıkları...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan ve katılımcılardan detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı.
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