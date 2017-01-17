Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sığınmacılar) Bize Verdikleri Sözleri Yerine Getirmeye Gelince Attıkları...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Salondan ve katılımcılardan detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sığınmacılar) Bize Verdikleri Sözleri Yerine Getirmeye Gelince Attıkları...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Salondan ve katılımcılardan detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapımı tamamlanan SGK hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı.

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