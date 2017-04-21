Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıca ve Celac Ülkeleri Heyet Başkanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıca ve Celac Ülkeleri Heyet Başkanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını kabul etti.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nden Mabeyn Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada SICA ile CELAC ülkeleri heyet başkanlarını kabul etti. Kabul, basına kapalı 1 saat 25 dakika sürdü.

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