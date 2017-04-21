Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıca ve Celac Heyetlerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Namaz sonrası camideki vatandaşlarla yaklaşık 1 saat sohbet etti. Ardından Mabeyn Köşkü'ne geçen Erdoğan burada, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını kabul etti. Basına kapalı olarak 15.40'da başlayan kabul yaklaşık bir buçuk saat sürdü. - İstanbul