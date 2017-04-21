Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıca ve Celac Heyetlerini Kabul Etti

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Yaşar KAÇMAZ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıca ve Celac Heyetlerini Kabul Etti

Haber Gülseli KENARLI - Kamera Yaşar KAÇMAZ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Namaz sonrası camideki vatandaşlarla yaklaşık 1 saat sohbet etti. Ardından Mabeyn Köşkü'ne geçen Erdoğan burada, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) ile Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) ülkeleri heyet başkanlarını kabul etti. Basına kapalı olarak 15.40'da başlayan kabul yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

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