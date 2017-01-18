Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı evinde ziyaret etti. Bugün öğleden sonra gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da eşlik etti. - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şevket Kazan'ı Evinde Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan’ı evinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı evinde ziyaret etti.
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