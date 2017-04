Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şenol Hocamızla İyi Bir Performans Yakaladı Beşiktaş. Biz Buna Futbolda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şenol Hocamızla iyi bir performans yakaladı Beşiktaş. Biz buna futbolda 'ısırmak' deriz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın çok iyi bir performans yakaladığını belirterek, "Isıran bir kadrosu var, hırslı bir kadrosu var. Beşiktaş son ana kadar her neticeyi kopartabilir. Yönetiminden hocasına ve ekibine kadar hepsini kutluyorum. Böyle Şampiyonlar Ligi'nde buraya gelmiş olması önemli bir netice" dedi.

TGRT Haber televizyonu ile birlikte TGRT EU, TGRT Belgesel televizyonları ve TGRT FM ile İhlas Haber Ajansının hizmet sunduğu yurt içi ve yurt dışındaki 120 TV kanalında yayınlanan Referanduma Doğru Özel programında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber televizyonu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'a övgüler yağdırarak, son ana kadar her neticeyi kopartabilecek bir takım olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi şehit olan Erol Olçok ile ilgili sorulan bir soruya cevap veren Erdoğan, "Doğrusu bir reklam ajansı olmaktan öte bizim burada kendi içimizden çıkardığımız, yetiştirdiğimiz, projelerimizi tahakkuk ettiren bir gönüldaşımız, yol arkadaşımızdı. Siz sıradan bir reklam ajansı ile oturur anlaşırsınız, ayrı bir şey. O işin ruhunu kavramamışsa oradan ortaya ciddi eserler çıkmaz. Erol böyle bir tip değildi. O bizimle beraber yaşadı, bizimle beraber oturdu kalktı. Benim leb demeden leblebi diyebileceğimi anlayan birisiydi, aynı zamanda Çorumlu olduğu için bunu anlardı. Bu müzikte de böyleydi, söylemlerde de, şiirde de böyleydi. Benimle ilgili çekimlerde A'dan Z'ye ilgilenen bir kardeşimdi. 15 Temmuz, Rabbim kendi katına çekti, kendisi ile beraber Abdullah Tayyip'i de Rabbim kendi katına çekti. Kardeşi Cevat ve ekibi onun yanında yetiştikleri için hemen hemen aynı şeyleri yakalamış durumdalar. Ağabeyleri kadar olmasa bile bu kampanyalarda aynı çizgileri yakaladıklarını görüyorum. Pazar günü neticeyle de inşallah bu tecessüm edecektir" dedi.

Beşiktaş Lyon maçı başlamadan önce yorum yapan Erdoğan, sahada yaşanan olaylara ilişkin, "Fransa'da oluyor maç, orada Erdoğan yok. Fransızlar sahaya indiyse çok tehlikeli. Son zamanda orada da bazı değişiklikler var galiba. Beşiktaş Quaresma hariç ful kadro sahada. Şenol Hocamızla iyi bir performans yakaladı Beşiktaş, iyi de bir kadroları var. Biz buna futbolda 'ısırmak' deriz. Isıran bir kadrosu var, hırslı bir kadrosu var. Bu kadro ile 'Beşiktaş gol yedi, acaba bundan sonra ne olur' Beşiktaş için böyle bir şey söylenmez. Beşiktaş son ana kadar her neticeyi kopartabilir. Yönetiminden hocasına ve ekibine kadar hepsini kutluyorum. Böyle Şampiyonlar Ligi'nde buraya gelmiş olması önemli bir netice. İnşallah Lyon'dan iyi bir netice ile dönerse rövanşında gereği yapılır inşallah. Ondan sonra bir üst tura atlamak suretiyle Beşiktaş temsilde bizi en önemli yerde inşallah temsil eder" diye konuştu.