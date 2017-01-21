Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Selim Topal'ın Cenaze Törenine Katıldı (1)

EL Bab şehidi Uzman Çavuş Selim Topal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. Şehit Topal'ın cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Sancaktepe Samandıra Mezarlığı'na götürüldü.



