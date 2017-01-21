Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Piyade Uz.çvş. Selim Topal'ın Cenaze Törenine Katıldı 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Piyade Uz.çvş. Selim Topal'ın Cenaze Törenine Katıldı 1

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