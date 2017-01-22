Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump birçok açıklamalar yapıyor ve biz de bu açıklamaları şu anda izliyoruz. Köprüler vesaire demiryolları ondan öte şu anda Ortadoğu'yu düşünüyoruz. Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek."