Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet Uyguladıkları Siyaset Mühendisliği Başarılı Olsa Terör Örgütünün...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet uyguladıkları siyaset mühendisliği başarılı olsa terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşıyacaklardı" -"Biz meşru bir zeminde Suriye siyasi iktidarını bulmalıdır diyoruz" -"Manşetleriyle ülkeyi dizayn etmeye meraklı belli medya kuruluşları adeta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet uyguladıkları siyaset mühendisliği başarılı olsa terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşıyacaklardı"
-"Biz meşru bir zeminde Suriye siyasi iktidarını bulmalıdır diyoruz"
-"Manşetleriyle ülkeyi dizayn etmeye meraklı belli medya kuruluşları adeta fabrika ayarlarına tekrar döndüler. Şayet uyguladıkları siyaset mühendisliği başarılı olsa terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşıyacaklardı"
ADANA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Adana Sanayi Odası'nın 50. yıl onur gecesinde açıklamada bulundu.
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