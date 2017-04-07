Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet Uyguladıkları Siyaset Mühendisliği Başarılı Olsa Terör Örgütünün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet uyguladıkları siyaset mühendisliği başarılı olsa terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşıyacaklardı" -"Biz meşru bir zeminde Suriye siyasi iktidarını bulmalıdır diyoruz" -"Manşetleriyle ülkeyi dizayn etmeye meraklı belli medya kuruluşları adeta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şayet Uyguladıkları Siyaset Mühendisliği Başarılı Olsa Terör Örgütünün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet uyguladıkları siyaset mühendisliği başarılı olsa terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşıyacaklardı"
-"Biz meşru bir zeminde Suriye siyasi iktidarını bulmalıdır diyoruz"
-"Manşetleriyle ülkeyi dizayn etmeye meraklı belli medya kuruluşları adeta fabrika ayarlarına tekrar döndüler. Şayet uyguladıkları siyaset mühendisliği başarılı olsa terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşıyacaklardı"

ADANA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Adana Sanayi Odası'nın 50. yıl onur gecesinde açıklamada bulundu.

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