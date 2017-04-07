Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet uyguladıkları siyaset mühendisliği başarılı olsa terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşıyacaklardı"

-"Biz meşru bir zeminde Suriye siyasi iktidarını bulmalıdır diyoruz"

-"Manşetleriyle ülkeyi dizayn etmeye meraklı belli medya kuruluşları adeta fabrika ayarlarına tekrar döndüler. Şayet uyguladıkları siyaset mühendisliği başarılı olsa terör örgütünün siyasi uzantılarını iktidara taşıyacaklardı"



ADANA (İHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Adana Sanayi Odası'nın 50. yıl onur gecesinde açıklamada bulundu.