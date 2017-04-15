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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de Konuştu
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN SARIYER'DE KONUŞTU( aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
15 Nisan 2017 Cumartesi 18:22
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN
SARIYER
'DE KONUŞTU(
aktüel
görüntü)
(Tür:
İstanbul
)
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[9504377] DHA
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