Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Unutmayın, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, üniter yapımızın birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Son günlerde bir şeyler yuvarlayıp duruyorlar, 'Yok eyaletlere bölünecekmişiz' Kim söylüyor? Gene Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey yok. bunların hepsi palavra, hikaye. Ben ne diyorum Cumhurbaşkanı olarak, Başbakan ne diyor? Böyle bir şey var mı? Yok."



Yarın gerçekleştirilecek halk oylaması öncesi Sarıyer'de halka hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin Batı'yı imrendirdiğini ifade ederek, 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, bu süreçte kendilerinin değil CHP zihniyetindekilerin bulunduğunu, kendilerinin ise 14 yılda 19 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını anlattı.



25 havalimanı varken, kendilerinin bu sayıyı 59'a çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi otobüsle seyahat eder gibi benim sevgili vatandaşlarım uçaklara biniyor seyahat ediyor, aynı fiyat. Sadece Türk Hava Yolları vardı ama şimdi 6 hava yolu var, rekabet. THY dünya klasmanında uluslararası hava taşımacılığında ilk 5, ilk 7 burada. En fazla destinasyona baktığınızda bir numara. En uzun yolculukları THY yapıyor. Buraya geldi. Nereden nereye...Daha iyisi olacak, bunu da başaracağız. Beraber başaracağız." diye konuştu.



Son iki aydır muhatap olunan saldırıların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



" 'Evet' diyenleri denize dökmekten, tehdit etmekten bahsedenlere ben cevap veriyorum, merak etmeyin. Siz 'hayır' deseniz de biz sizi denize dökmeyeceğiz. Biz bunlara özel bir müze hazırlayacağız.Bu müzede bunları orada önemli objeler olarak değerlendireceğiz. Nasıl iyi mi? Çünkü bizim demokrasi anlayışımız bu. Biz öldürmek için değil haşa, diriltmek için geliyoruz. Ona gayret edeceğiz. Avrupa ülkelerinin sandıktan 'hayır' çıkması için neler yaptıklarını, Avrupalı parlamenterlerin neler yaptıklarını görüyorsunuz değil mi? Ama yarın onlar benim milletimin cevabını görecekler. 2007'deki 367 garabeti vesaire nasıl çalıştılar. Batılı medya organlarının Türkçe manşetlerini gördünüz. Elbette biz bu çevrelerinin seviyesine inmeyeceğiz. Bize yakışan bu millet düşmanlarına hukuk ve demokrasi içinde cevaplarını vermektir. Bize düşen hiç kimsenin irademizi pranga vuramayacağını tüm dünyaya haykırmaktır. Anladılar. Bu ara kamuoyu araştırmalarında yarınki seçimin neticesini görmeye başladılar. Şimdiden yarını satın almaya başladılar, pazartesi günü. Bize düşen, bu hayır koalisyonuna güçlü bir evet ile karışılık vermektir. Bunun için yarın çok önemli. Yarın ülkemiz demokrasisi için bir dönüm noktası olacaktır."



"İstesen de istemesen de olacak Kemal"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partiye görül veren kardeşlerine seslenmek istediğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren arkadaşlarıma sesleniyorum, ben Büyük Birlik Partisine gönül veren kardeşlerime sesleniyorum,Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren, Saadet Partisine gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bunun yanında HDP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum; gelin yarın farklı bir gün, şöyle yaptınız böyle yaptınız fakat yarınki kullanacağınız oylar diriliş hikayemizin birer köşe taşı olacaktır. Diriliş için 'evet' mi? Bu değişiklik bir şahsın veya bir partinin değil." diye konuştu.



Erdoğan, "Çıkmış diyor ki malum...'Hem partinin genel başkanı hem Cumhurbaşkanı olmaz böyle şey' Ben sana kendi partini anlatayım; Gazi Mustafa Kemal partinin genel başkanı mıydı? Aynı zamanda Cumhurbaşkanı mıydı? Aynı zamanda İnönü partinin genel başkanı mıydı? Aynı zamanda Cumhurbaşkanı mıydı? Bunlar oluyor da şimdi bu hazırladığımız niye olmasın? İstesen de istemesen de olacak Kemal." dedi.



-"Bu bir memleket ve millet meselesidir"



İkindi ezanı okunurken konuşmasına ara veren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Kardeşlerim bu bir memleket ve millet meselesidir. Unutmayın, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, üniter yapımızın birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Son günlerde bir şeyler yuvarlayıp duruyorlar, 'Yok eyaletlere bölünecekmişiz' Kim söylüyor? Gene Kılıçdaroğlu. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi palavra, hikaye. Ben ne diyorum Cumhurbaşkanı olarak, Başbakan ne diyor? Böyle bir şey var mı? Yok. Biz eğer Türkiye'de şöyle 18 maddenin içinde böyle bir madde olsa, buna HDP soruyorum, hayır der mi? Adamların derdi zaten eyalet. Biz ise yola çıktığımızdan beri neyi savunuyoruz? Üniter yapıyı savunuyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini savunuyoruz. Bunun için de ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu söyleyenlerin eyaletle ilgili bir şeyi olur mu? Ey Kemal, hiç unutmam, Hakkari'de bir miting yaptın, bir Türk bayrağı dalgalandıramadın orada. Türk bayrağı dalgalandıramadın. HDP'lilerle onların sayesinde orada gittin miting yaptın. Bak biz, 81 vilayette miting yaptık. Sen nereye gittin? Kahve köşelerinde, düğün salonlarında şu anda bu kampanyada toplantılar yapıyor. O da inanmıyor bu işi başaracağına da ama maalesef yine yola dökülürken bunları anlatayım diyor. Kardeşlerim ben size güveniyorum ve inanıyorum. Türkiye'nin şu anda kesinlikle üniter yapıdan başka herhangi bir yolu yoktur ve biz ülkemizin birlik ve beraberliği için bunu da gerekli olarak görüyoruz. Bunu ben söylüyorum, Başbakanımız söylüyor. Aynı zamanda da zaten muhalefette de Sayın Bahçeli bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir derdi yok onu da söyleyeyim. Onlar başka şeylerin peşinde."



- "Türkiye Cumhuriyetinden başka bir devlet asla düşünülemez"



Rabia işareti yapan Erdoğan, katılımcılarla, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sloganını yineledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnakıyla, Romanıyla tek millet. 80 milyon. Ayrım yok. Alevisi, Sünnisi ayrım yok. Niye? Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Biz böyle bağlandık. Böyle yürüdük bu yolda ama onlar bunu anlamaz. Bayrağımız tek, bu HDP, bunlar kongrelerinde Türk bayrağını hiçbir zaman astılar mı? Asmadılar. İstiklal Marşımızı söylediler mi? Söylemediler. Bunlar 'hayır' diyor, bunlarla CHP kol kola giriyor, düşünebiliyor musunuz? Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, bunlarla siz nasıl beraber yürüyeceksiniz? Ey Saadet Partili sen nasıl bunlarla beraber yürüyeceksin? Ah kardeşlerim ah... Ben şu anda uyarı görevimi yapıyorum. Uyarı. Bir Cumhurbaşkanı olarak bu görevimi yapıyorum. Bu milletin bir evladı olarak bu görevimi yapıyorum. Zira buna ihtiyacımız var. Bu reform sıradan bir reform değil. Çok ciddi bir dönüşüm, çok ciddi bir değişim yapıyoruz. Bayrağımızı asla kimse kirletemez. Onlar paçavralarıyla gösteriler yaptılar."



Sözlerine "Tek vatan" diyerek devam eden Erdoğan, vatanı kimsenin bölemeyeceğini belirterek, "Tendürek'te, Cudi'de, Gabar'da, Bestler deresinde gömüyoruz, gömeceğiz. Kimse burayı bölemez. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyetinden başka bir devlet asla düşünülemez. Onların böyle bir hülyası var mıydı? Vardı. Ey CHP, onlarla beraber yürüyorsun." ifadelerini kullandı.



"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" diyen Erdoğan, konuşmasını "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini katılımcılarla söyleyerek tamamladı.



Notlar



Sarıyer'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, eski AB Bakanı Egemen Bağış ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.



Erdoğan'a konuşmasının ardından çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Sahneye çıkan çocuklarla bir süre ilgilenen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan, halkı selamlayarak satranç takımı dağıttı.



Sarıyer Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterlerinin yanı sıra "Sarıyer'in Kararı Evet", "Rotamız Demokrasi Kararımız Evet", "Birlikte Evet" afişleri de asıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çocuklara oyuncak bebek ve araba dağıtıldı.



(Bitti)