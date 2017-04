Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat ne diyor? 15 Temmuz için 'kontrollü darbe' diyor. Yani Pensilvanya şarlatanının kulağına fısıldadığını aynen söylüyor. Yüzü de kızarmıyor biliyor musunuz?" dedi.



Sarıyer'de vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Avrupa'nın üzerlerine çok geldiğini, Hollanda'nın "atları ile itlerini" Hüseyin Kurt'un ve oradaki işçilerin üzerine saldığını, yarının onlara cevap günü olduğunu anlattı.



Erdoğan, "Almanya'ya da cevabını vereceğiz, Avusturya'ya da vereceğiz, Belçika'ya da vereceğiz, İsviçre'ye, İsveç'e vereceğiz. Hale bak ne diyor? Dev bir pankarta benim resmimi koymuşlar. Yanına, şakağıma bir silah dayamışlar, 'Erdoğan'ı vurun.' Ey kendini bilmez, haddini bilmezler. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık. Biz ölümü korkuttuk, ölümden korkmadık. Biz biliyoruz ki kaza ve kader bizim içindir. Biz biliyoruz ki 'Kaderin üstünde bir kader vardır.' Ey Batı sen bundan anlamazsın. Ama biz bunu iyi biliriz." diye konuştu.



Erdoğan, dün Konya'daki mitinge muhteşem bir katılım olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:



"Malum, Konya'dan bir milletvekili var ya CHP'li, haddini bilmez, kendini bilmez birisi. Ne diyor? Samsun'dan çıkacaklarmış. Seni Samsun'a sokmazlar, haddini bil. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen kimi denize döküyorsun. Bu millet Yunanı denize döktü. Sen bu ülkede 'evet' diyeni denize dökeceksin öyle mi? Kim bunlar, bu milletin evlatları. Sana bu yetkiyi, bu salahiyeti kim verdi? Hala Kılıçdaroğlu bunu kesin ihraç istemiyle gönderebildi mi? Göndermedi. Çünkü aynı kafa, aynı zihniyette. Dolayısıyla bunlar yarın akşam dersi alacak. Buna hazır mıyız? Baykal güya tecrübeli bir siyasetçi. Sevsinler senin gibi tecrübeyi. O ne diyor? O da diyor ki 'hayır' çıkarsa, çıkmayacağına inanıyor da 'hayır' çıkarsa o zaman denize dökmüş gibi mutlu olacakmış. Ne diyelim bunlara? Bunlara denilecek olan şey yarın akşam sizin cevabınız o kadar."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'in 15 Temmuz gecesinde ihaneti birebir yaşayan ilçelerden biri olduğunu, o gece darbecilerin hedef aldığı Borsa İstanbul'da şehidinin olduğunu söyledi.



Bu ilçede darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 40'ın üzerinde gazi bulunduğunu, Sarıyer'in muhteşem ve inançlı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Sarıyer yürüdü. Ne dedi? 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.' Yürüdü, böyle yürüdü. Ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Darbe haberini aldıktan sonra Sarıyerli vatandaşların hemen sokaklarda, caddelerde toplanmaya başladığını, o gece ve daha sonraki günlerde milli irade nöbetlerinde Sarıyer'in meydanı asla boş bırakmadığını aktaran Erdoğan, Sarıyerlilerin ülkelerine ve devletlerine uzanacak hiçbir ele izin vermeyeceklerini gösterdiğini belirterek "Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir." mısralarını okudu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Sarıyer o gece sokaklara çıkan milyonlarla beraber bu vatanın sahibi olduğunu, onu 3-5 haine yedirmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti. Ne dediniz? Boğaz geçilmez dediniz, öyle mi? Çünkü boğazı siz tutuyorsunuz. Burada Sarıyer, karşıda Beykoz, emin ellerde. Sağlam tuttunuz. Durum bu kadar açık ve netken bakıyorsunuz, ana muhalefetin başındaki zat ne diyor? 15 Temmuz için 'kontrollü darbe' diyor. Yani Pensilvanya şarlatanının kulağına fısıldadığını aynen söylüyor. Yüzü de kızarmıyor, biliyor musunuz? FETÖ'nün avukatlığını yaparken şehitlerimizin ruhunu muazzeb edeceği, o gece hayatını ortaya koyan kahramanları inciteceği aklına dahi gelmiyor. Çünkü bu zat kendini millete karşı sorumlu hissetmiyor. Aklını kiraya vermiş. Milletle gönül bağı olmayanın mesuliyet duygusu olur mu? Tabii ki olmaz. Bu şahsın sorumlu olduğu tek bir yer var, o da Pensilvanya. Pensilvanya'daki şarlatana diyet borcu var, koltuk borcu. Yıllardır bu borçları ödemenin gayreti içerisinde. Millet ne der, vatandaş ne der, ne düşünür? Asla umurunda değil. Bunun için de önüne konanı, kulağına söyleneni, önüne arkasını düşünmeden hemen gündeme taşıyor. Gelsin, yüreği yetiyorsa kontrollü darbeyi benim Sarıyerli kardeşlerime anlatsın. Borsa İstanbul'a gidenlere anlatsın. Gelsin bu safsatalarını şehitlerimizin ailelerine, yetimlerine, gözü yaşlı eşlerine açıklasın. Gelsin iddialarını o gece tanklara kafa tutan Sarıyerli yiğitlere anlatsın, izah etsin. Gelsin açıklayabiliyorsa 29 gün boyunca sabahlara kadar şu meydanlarda demokrasi nöbeti tutan kardeşlerime anlatsın ama yapamaz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, korkakların zafer anıtı dikemeyeceğini, onun için de silahı görünce tırsan, tankı görünce sıvışan adamdan millete hiçbir hayır gelmeyeceğini vurguladı.



Erdoğan, "Yarın inşallah bu darbe sever siyasetçilere iyi bir ders vermeye hazır mıyız? Sarıyer, yarın 'evet' diyerek, bu yüzsüzleri sandığa gömüyor mu? Sarıyer, yarın 'evet' diyerek, Pensilvanya'nın borazanlığını yapanlara haddini bildiriyor mu, Sarıyer, yarın 'evet' diyerek, terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakıyor mu? Sarıyer, yarın 'evet' diyerek, 15 Temmuz'un hesabını soruyor mu?" dedi.



Terörle mücadelede 20 ayda 11 bin teröristi etkisiz hale getirdiklerini belirten Erdoğan, "Onlar hendekler, çukurlar kazdı. İşte o kazdıkları hendeklere, çukurlara onları gömdük, gömmeye de devam edeceğiz. Bu milletin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Devran değişti. Sizler bu şekilde kararlı durdukça, Evvel Allah hiçbir güç milletimizin sırtını yere getiremeyecek. Sizler iradenize sahip oldukça terör örgütleri bu ülkeye diz çöktüremeyecektir." değerlendirmesini yaptı.



Sarıyerlilerin bazı eserleri yakından gördüğünü ifade eden Erdoğan, bazı kesimlerin Yavuz Sultan, Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne, Marmaray, Osmangazi Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ne hayır dediklerini kaydetti.



Erdoğan, bu kesimlerin ülkede dikili ağaçları olmadığını dile getirerek, "Ben şimdi soruyorum değerli kardeşlerim. ya bunlarla beraber nasıl yürünür? Bizim el ele verip, Gazi Mustafa Kemal ne diyor, 'Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak,' hedef bu. Şimdi bunların muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak diye bir derdi oldu mu? Ama biz şu anda Batı'yı imrendiriyoruz, çılgına dönüyorlar çılgına..." diye konuştu.



(Sürecek)