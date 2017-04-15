Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu pazarın, 15 Temmuz'da 249 kişiyi şehit eden hainlerle hesaplaşma günü olduğunu belirterek, "Bu pazar, milletimizin son iki aydır bizi yıldırmak için her türlü hukuksuzluğu işleyen tüm Avrupa ülkelerine ders vereceği gündür. Bu pazar, milletimizin vesayet odaklarına karşı zafer günüdür. Hepsinden önemlisi bu pazar, Türk demokrasisinin şölen günüdür, karar günüdür." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek halk oylaması öncesi Sarıyer'de halka hitap etti.



Türkiye'nin yarın tarihinin en önemli kararlarından birini vereceğini, pazar günü hiçbir baskı altında kalmadan hür iradeyle herkesin tercihini yapılacağını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Ama sandıkları ihmal etmiyoruz, rehavet yok, nasıl olsa kazandık yok. Anketler gayet iyi ama bu bizi rehavete sürüklemesin. Ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Çünkü sandıklardan çıkacak olan 'evet' oylarının en yüksek oranı, Batı'ya bir ders olacak ders. Bazen derdik ya statlarda, meydanlarda 'Avrupa Avrupa duy sesimizi' derdik ya şimdi de öyle diyoruz, 'Avrupa Avrupa duy sesimizi...' İnşallah bu milletin ayak seslerini duyacaklar. Zaten geliyoruz, ekonomisiyle geliyoruz. İşte 1,9 Avrupa Birliği ortalaması. Biz 2,9. Bak neredeyiz. Daha çok şeyler olacak. Battı, bitti, bunların kredi derecelendirme kuruluşları bize ne terbiyesizlikler yaptılar. 400 milyar avro Yunanistan'a Almanya borç veriyor. Onu bir anda altı kat yükseltiyor. Batmış bitmiş ya. Türkiye'yi de durağan yapıyor. Aşağıya indiriyor. Yemezler, yutmazlar bu işi."



Türkiye'nin o zaman Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta temelini attığını, iki kule arasındaki mesafenin 2 bin 23 metre olduğunu dile getiren Erdoğan, bunun, bu açıklıktaki dünyanın bir numaralı köprüsü olacağını kaydetti.



Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü gibi bu köprünün de yapılacağını vurgulayarak, denizin altından Marmaray'ı yaptıklarını, Avrasya Tüneli'yle denizin altından otomobilleri yürüttüklerini anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletle alay etmeyin, dalga geçmeyin. İman öyle bir şeydir ki, azim öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır." dedi.



Millete ve demokrasiye yakışır şekilde vatandaşlık görevinin yarın yapılacağını, sabah ilk işin sandık olduğunu belirten Erdoğan, ilk önce sandığa müşahitlerin gideceğini, sabah 08'00'de değil daha erken görev yerlerinde olmaları gerektiğini söyledi.



"Aydınlık yarınların temellerini atıyoruz"



Sandıklar kapanınca ayrılmamaları gerektiğini, sayımlar yapılıp resmi tutanaklar imzalanacağını, imzalı tutanağı müşahitlerin partiye götüreceklerini anlatan Erdoğan, "Orada hemen bunlar toplanacak. Böylece herhangi bir kaçamak olmayacak. Yarın bir devir değişiyor. Aydınlık yarınların Türkiye'sinin temellerini atıyoruz, sıradan olay değil." diye konuştu.



Erdoğan, "Kandil, İmralı ve Pensilvanya'daki şarlatanın 'hayır' dediğini" belirterek, kişinin sevdikleriyle beraber olduğunu kaydetti.



Bunların düşman olduğunu, ülkeyi ve milleti parçalamak istediğini ifade eden Erdoğan'ın, "Milletimizi bölmek, parçalamak isteyenlere yarın bir cevap vermeyecek miyiz. Bu cevap ne olacak?" sözlerine kalabalık "Evet" karşılığını verdi.



"İşaret fişeğini de buradan atacağız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapı kapı dolaşılacağını, telefonların bu akşam 'evet' için çalışacağını belirterek, "Yarın ben de Tarabya'dan takip edeceğim. Bakayım Sarıyer ne yaptı. Artık Sarıyer'in değişmesi lazım. Şimdi bir kilit ifade kullanıyorum. Bu çok önemli. Yarınki seçim Sarıyer'de bir işaret fişeği olacaktır. Anladınız mı ne demek istediğimi. Dereceye yönelik bir işaret fişeği. Önünüze parti pusulası gelmeyecek. Yarın önünüze bir pusula gelecek. Bir tarafı ak, yani beyaz. Üzerinde ne var? Öbür tarafı kahverengi. Siz damgayı nereye vuracaksınız. Evet, oraya vuracaksınız. İnşallah sandıkları da böyle Sarıyer'de patlatacağız. İşaret fişeğini de buradan atacağız. Ben sizden bu müjdeyi yarın akşam bekliyorum." şeklinde konuştu.



Sandık sonuçlarının ülke ve millet için yepyeni günlerin müjdecisi olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, sandıkların açılmasıyla Türkiye'nin önünde çok farklı dönemlerin de kapısının açılacağını söyledi.



Erdoğan, yarından sonra Türkiye'nin hedeflerine, ideallerine çok daha fazlasıyla kilitlenebileceğini, artık eskiden olduğu gibi krizlerle, kaoslarla, siyasi belirsizliklerle zaman kaybedilmeyeceğini, belirterek otel odalarında milletvekili borsalarının açıldığı, medya patronlarının başbakan belirlediği o eski günlerin tamamen geride bırakılacağını vurguladı.



Yarından itibaren artık darbeler, muhtıralar, aba altından siyasetçiye sopa göstermenin devrinin de sona ereceğini aktaran Erdoğan, sözün, kararın ve yetkinin doğrudan millette olduğu bir dönemin başlayacağını dile getirdi.



Erdoğan, vatandaşların "İdam isteriz" sözleri üzerine, şunları kaydetti:



"İnşallah yarın aynı zamanda sizin bu 'idam kararı' diyorsunuz ya, onun da kararının verileceği gündür. Ne olacak? Kılıçdaroğlu diyor ki 'ben evet derim.' Bahçeli sağ olsun, 'evet' diyor. Yıldırım, o da 'evet' diyor. Bütün bunlar 'evet' dediğine göre parlamentodan geçer bu bana gelirse ben bunu onaylarım. Çünkü şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok.



Amerika'da, Çin'de, Körfez ülkelerinde, İran'da ve Rusya'da da idam olduğunu belirten Erdoğan, "Bu pazar, 15 Temmuz'da 249 kardeşimizi şehit eden hainlerle hesaplaşma günüdür. Bu pazar, milletimizin son iki aydır bizi yıldırmak için her türlü hukuksuzluğu işleyen tüm Avrupa ülkelerine ders vereceği gündür. Bu pazar, milletimizin vesayet odaklarına karşı zafer günüdür. Hepsinden önemlisi bu pazar, Türk demokrasisinin şölen günüdür, karar günüdür." diye konuştu.



(Sürecek)