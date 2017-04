Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Kadıköy teşkilatından bir grubun istifa ettiğini belirterek, "Niye istifa ettiler? Çünkü terörle el ele, kucak kucağa olduklarını gördükleri için istifa ettiler. Çünkü tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyemedikleri için istifa ettiler." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyer'de vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, iki aylık yoğun programların finalini Sarıyer'de yaptıklarını söyledi.



Sarıyer Meydanı'ndaki bu tablonun, kararın net, oyların 'evet' olduğunu müjdelediğini dile getiren Erdoğan, yarın sadece Sarıyer'in değil, İstanbul'un sandıkları "evet" ile patlatacağına inandığını ifade etti.



Erdoğan, CHP'nin Kadıköy teşkilatından bir grubun istifa ettiğini belirterek, "Niye istifa ettiler? Çünkü terörle el ele, kucak kucağa olduklarını gördükleri için istifa ettiler. Çünkü tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyemedikleri için istifa ettiler. Biz de buna çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki yarın bu ülkede bir değişim, dönüşüm yaşanacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu benim milletim yapacak. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.



Yarın Sarıyer'in, istikbale bir işaret fişeği atacağını ifade eden Erdoğan, "Sarıyer'e zaten bu yakışır, komşularıma bu yakışır." dedi.



"Meydanları 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere dar eden Sarıyer'e böyle asil bir davranışın yakışacağını" belirten Erdoğan, "Sarıyer şehitler, gaziler verdi ama bu toprakları kaptırmadı. O hainler F16'larla Tarabya'nın üzerinde uçtular, aynen Marmaris'te uçtukları gibi. Zannettiler ki Cumhurbaşkanı Tarabya'dadır, belki Marmaris'tedir. Onlar bilmiyorlardı ki o mağaranın kapısını, örümcek ağları örer ve onu göremezsiniz. Göremediler. Helikopterle Dalaman, oradan uçakla hamdolsun Yeşilköy'e ulaştım. Yeşilköy'e ulaştığımda on binler oradaydı. FaceTime'dan davetimi almışlar ve meydanlara akın etmişlerdi." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile havalimanında açıklamaları yaparken gençlerin yanlarına gelerek, "Buradan saat 23.10-23.15 civarında VIP'ten Kılıçdaroğlu geçti."dediğini anlattı.



O tabloyu tam olarak bilmediğini ama ellerine görüntülerin geçtiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu görüntüler elimize geçince bir de ne görsek, saat 23.10-23.15 civarında Kemal Kılıçdaroğlu VIP'e geliyor, orada tanklar var. Işıldaklı bir araç geliyor Kılıçdaroğlu'nu almaya. Enteresan, Kılıçdaroğlu'nu almaya geldiği zaman pazarlık yapılıyor. Oradan Kılıçdaroğlu kendisi ifade ediyor daha sonra, oradan Bakırköy Belediye Başkanının evine kaçıyor. Hani sen Kral FM'de bir zaman demiştin 'Tankların önüne ilk önce ben çıkarım'. Ne oldu? Niye çıkamadın. Bu iş kürek işi değil, yürek işi. Hanım kardeşlerimiz param parça olmak bahasına, Vatan Caddesi'nde tankların önünde ezildiler. Niye? Çünkü benim hanım kardeşlerim, Nene Hatunların torunuydu. Onlar ilhamlarını oradan aldılar. 'Bu vatanı alamazsınız' dediler."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18-25 yaş arasına "Bunlar çoluk çocuk, bunların parlamentoda ne işi var", "Bunlar gelecek iki yıl görev yapacak, ondan sonra emekli maaşı almaya başlayacak" dediğini dile getiren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, sen çocuğunu daha akil baliğ olmamışken sigortalı yaptın. Sen busun. Bu ülkenin yürekli evlatlarını 18 yaş cezalandırma yaşı değil mi? 18 yaş aynı zamanda resmen evlilik yaşı. Bunlar oluyor da seçme hakkını veriyorsun, seçilme hakkını niye vermiyorsun? Batı'daki bu hakka sahip de benim evladım niçin bu hakka sahip olmasın? Ne diyor 'Ankara'dakilerin çocukları girecek oraya.' Şu anda 5 kişi var parlamentoda, 25-30 yaş arası. Onlar Ankara'dakilerin çocukları mı? Onların içinde Konyalı, Kayserili esnaf var, şoför var. Adamın dünyası karanlık. Şimdi devran değişiyor. Yarın bunun kararını verme günümüz." diye konuştu.



(Sürecek)