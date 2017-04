Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfalılarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesinden, zenginleşmesinden, huzurunun ve güvenliğinin artmasından rahatsız olanlar yok mu? Var. Birinci derecede Batı, FETÖ acayip rahatsız, PKK bundan rahatsız. PKK'nın destek verdiği belediyeler vardı değil mi? Ne yaptılar? Benim Kürt kardeşlerime hizmet mi verdiler? Hendek, çukur kazdılar. Ama şimdi o teröristleri, o çukurlara gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenen "Şanlıurfa Buluşması"nda, bir yandan istiklale ve istikbale sahip çıkarken bir yandan da kalkınma, gelişme ve büyümenin mücadelesini verdiklerini belirtti.



Ülkeye son 14 yılda kazandırılanların en yakın şahidinin Şanlıurfalılar olduğunu ifade eden Erdoğan, bu süreçte şehre yapılan kamu yatırımlarının toplam bedelinin 34 katrilyon lira olduğunu söyledi.



Erdoğan, kente 14 bine yakın derslik, 71 adet sağlık tesisi, 13 bin 500 konut, ulaşımda 532 kilometre bölünmüş yol kazandırdıklarını, şehir hastanesinin inşasında bazı sıkıntıların olduğunu, telafi edildiğini aktardı. Şehir hastanesinin 2019 sonuna kadar bitirileceğini belirten Erdoğan, Birecik ve Viranşehir ilçelerine gelecek yıl doğalgaz verilmeye başlanacağının müjdesini vererek, buna en çok kadınların sevineceğini, sıkıntıyı onların çektiğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'yı, Adana'ya, Gaziantep'e, Mardin'e bağlayacak hızlı tren projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, bu yıl içinde proje ihalesinin yapılacağını ardından inşaatına başlanacağını bildirdi.



"2019'da GAP'ı tüm unsurlarıyla tamamlamayı planlıyoruz"



Şanlıurfa denince Güneydoğu Anadolu Projesi'ni (GAP) konuşmamanın mümkün olmayacağına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin ve dünyanın en büyük, en iddialı bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ı hızlandırdık. Şu ana kadar 38 sulama tesisi ile 1 milyon 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Rabbim bereketini artırsın. Suruç Ovası dünyanın sayılı tünellerinden biriyle asırlık hayali olan suya kavuştu mu, kim yaptı? Kimse uğrar mıydı buralara? Uğramazdı. Niye? ya biz size aşığız, ya abı hayat bu. Bu topraklar kupkuruydu, çatlaktı, şimdi suyu buldu, bereketlendi inşallah. Açık kanalet sisteminden kapalı sistemlere geçmek suretiyle buralardaki israfı da engelliyoruz. Sadece bu proje ile 950 bin dekar arazinin sulanabilmesini sağlıyoruz. 2019 yılına kadar GAP'ı tüm unsurlarıyla tamamlamayı planlıyoruz. Dünya duyuyor değil mi? Sadece GAP'ı bitirmek yetmez, Urfa'yı tarımın, hayvancılığın, ticaretin, sanayinin, turizmin merkezi haline getirmek zorundayız. Harran Ovası ne demek? Tarım ya tarım."



Erdoğan, Harran Üniversitesini de tarımda, ziraatte bir merkez haline getireceklerini, bu konuda iddialı olduklarını, Harran'a bunun yakışacağını, buranın dünyaya örnek olacağını söyledi.



Şanlıurfa'ya 350 milyon dolarlık bir ticaret hacminin yetmeyeceğini, kentin potansiyelinin en az 20 milyar dolarlık ihracat olduğunu anlatan Erdoğan, hedefin bu olduğunu, hedef olmadığı takdirde atılan adımın boş olacağını belirtti.



"Hanım kardeşlerim pazar günü bu işi siz bitireceksiniz"



Kenti bir cazibe merkezi haline getireceklerini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Geliştirdiğimiz cazibe merkezleri projesi kapsamında Şanlıurfa'ya 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapılmasını hedefliyoruz ve 47 bin ilave istihdam ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Urfa, çok daha büyük yatırımlar için 16 Nisan'da 'evet' diyor mu? Urfa ekonomisini güçlendirmek, istihdamını artırmak için 16 Nisan'da 'evet' diyor mu? Urfa topraklarının, turizminin, sanayisinin bereketini artırmak için 16 Nisan'da 'evet' diyor mu? Evet, evet evet. Hanım kardeşlerim pazar günü bu işi siz bitireceksiniz. Unutmayın, kale içeriden fethedilir. İçeriden işi siz bitireceksiniz. Beyler, siz de gerekli desteği vereceksiniz. Durmak yok."



"Teröristleri, o çukurlara gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz"



16 Nisan'da tercih belirtmek üzere sandık başına gidileceğini, anayasa değişikliğinin tek sebebinin her alanda daha güçlü bir Türkiye hedefine ulaşmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin büyümesinden, zenginleşmesinden, huzurunun ve güvenliğinin artmasından rahatsız olanlar yok mu? Var. Birinci derecede Batı, FETÖ acayip rahatsız, PKK bundan rahatsız. PKK'nın destek verdiği belediyeler vardı değil mi? Ne yaptılar? Benim Kürt kardeşlerime hizmet mi verdiler? Hendek, çukur kazdılar. Ama şimdi o teröristleri, o çukurlara gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz. Bunu da böyle bilelim. Çünkü benim Kürt, Arap, Türk, Zaza kardeşlerime, kim olursa olsun onlara hizmet etmeyene bedel ödeteceğiz. Biz, bu ülkeye efendi olmaya gelmedik, bu milletin hizmetkarıyız, efendisi değil. Bakın DEAŞ, bunlardan rahatsız. Mesela DHKP-C gibi marjinal çeteler bundan rahatsız. Hadi bunları anladık, çünkü bunları hepsi, gıdası istikrarsızlık, kan, gözyaşı, kaos olan katil sürüleri. Peki Avrupa ülkeleri niye rahatsız? Türkiye'nin yönetim sisteminin şu veya bu olması onları neden bu kadar ilgilendiriyor? Bu ülkelerin çoğu monarşi ile idare ediliyor. Biz onlara 'bu devirde krallık, kraliçelik olur mu?' diyor muyuz? İster kral ister kraliçe, ne olursa olsun kendi tercihleridir."



"Densiz deve, girmez eve"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ülkenin kendi yönetim biçimini milletinin belirleyeceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ülke olarak böyle bir karar aldık, milletimize gidiyoruz. Peki size ne oluyor? Hadi Avrupa'yı da anladık. Bunların da tarihin derinliklerine uzanan sıkıntıları hazımsızlıkları var. Peki ülkemizdeki anamuhalefet partisine ne oluyor? '12 Eylül darbesine hayır dedik' diyor Kılıçdaroğlu. Madem ki 'hayır' dedin şimdi biz onu tersine çeviriyoruz. Diyoruz ki '12 Eylül darbesini değiştirelim şöyle yeni modern bir sistem getirelim.' Marjinal partilerin, marjinal örgütlerin olur olmaz her şeye karşı çıkmasının önemi yok ama bir ülkede anamuhalefet partisi demek, mevcut iktidardan sonra ülkeyi yönetmeye en yakın parti demektir. Bu partinin genel başkanının ağzından çıkanlara, milletvekillerinin ağızlarından çıkanlara bakıyoruz. Aman Allahım. Yalan, iftira, hakaret, küfür gırla gidiyor. Urfalı böyle lafını sözünü bilmeden konuşanlara ne der? 'Densiz deve, girmez eve' der. Bak dersimi çalıştım. Bunların yaptıkları da densizliktir. Anlaşıldığı kadarıyla milletten umutlarını kestiler."



