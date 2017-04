Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfalılarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cerablus, Rai, Dabık ve El Bab'ın terör örgütlerinden kurtulması harekatında 67 şehit verdik. Vatanlarını kurtarmak için mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensuplarının 500'ün üzerinde şehidi var. Bu, bin yıldır omuz omuza verdiğimiz mücadelede ödediğimiz son bedeldir. Şayet terör örgütleri Urfa'nın, Mardin'in, diğer şehirlerimizin sınır bölgelerinden tamamen çekilip, her şehri kendi halkına bırakmazsa bu operasyonlar devam edecektir." dedi.



Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından 11 Nisan Meydanı'nda düzenlenen "Şanlıurfa Buluşması"nda halka hitap etti.



Alandaki vatandaşların "İdam isteriz" sloganları üzerine Erdoğan, bu konuda kendisinin kanaatinin belli olduğunu, 16 Nisan'ın, bunun karar günü olacağını belirtti.



Erdoğan, şöyle konuştu:



"16 Nisan'da 'evet'le sandıklar patladığı takdirde hemen ardından parlamentoya idamla ilgili karar taslağı inşallah gelecek. Sayın Bahçeli 'evet' diyor, Sayın Yıldırım aynı. Kılıçdaroğlu da geçenlerde, eğer yanlış dinlemediysem, duymadıysam o da 'Gelirse ben de desteklerim.' dedi. Herhalde destekler değil mi? Desteklemezse ne olur söyleyeyim, bir referandum da onun için yaparız. Demokraside bu işin sahibi kim? Millet. Onun için de millete gideriz. Burada milletin evladı şehit oldu. Bunları bizim affetme yetkimiz yok. Öyleyse parlamento kararını verecek, ondan sonra da idam çıkacak. 'Efendim Avrupa Birliği ne der.' George ne derse desin, Hans ne derse desin, Helga ne derse desin, benim için önemli olan Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hatice ne der, o önemli."



İdam cezasına ilişkin kararın kendisine gelmesi durumunda onaylayacağını vurgulayan Erdoğan, "Biz bu memleketi 81 vilayetiyle 80 milyon insanıyla seviyoruz. Biz size sevdalıyız." dedi.



Erdoğan, Şanlıurfa'nın, duygularını, düşüncelerini, sevinçlerini ve üzüntülerini türkülerle ifade etme konusunda Türkiye'nin en önde gelen şehri olduğunu dile getirdi. Urfa yöresine ait "Ben Bu Dağın Ağacıyam" türküsünün bazı mısralarını okuyan Erdoğan, "Biz bu ülkeyi acısıyla tatlısıyla her şeyiyle seviyoruz. Türk'ü ile Kürt'ü ile Laz'ı ile Arap'ı ile Alevi'si ile Sünni'si ile hangi kökenden olursa olsun tüm insanlarıyla seviyoruz. Neden? Çünkü biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Onun için ayrım yok. Bu anlayışla biz milletimizin her bir ferdini seviyoruz." ifadelerini kullandı.



"Dolana Ay Dolana" adlı türkünün bir bölümünü hatırlatan Erdoğan, "Ne yapayım, Urfa'da böyle konuşulur. Biz de milletimiz, ülkemiz, Urfa için gerekirse canımızı veririz. Bunun için yaşadığımız her sıkıntıyı, 'başım gözüm üstüne' diyerek karşılarız." diye konuştu.



Şanlıurfa'nın, 97 yıl önce 12'lerin başlattığı mücadeleyle kazandığı zafere, 15 Temmuz'da tüm milletle birlikte ulaşıldığını dile getiren Erdoğan, Şanlıurfa'nın sadece sabır timsali olan Hazreti Eyüp Peygamber'in değil aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim'in de şehri olduğunu vurguladı.



"Buraları asla terör örgütlerine terk edemeyiz"



"Milleti İbrahim"in çok önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"'Tek millet' diyoruz ya oradan geliyor. Bu ülkenin ve milletin bekası için gerektiği kadar sabrederiz ama nihayetinde Rabbimize sığınarak, ateşe atılmak pahasına ezanımızdan, bayrağımızdan, ecdadın emanetlerinden vazgeçmeyiz. Urfa hemen yanı başındaki kardeşlerini sahipsiz bırakmaz. Onlara arkasını dönmez. Birecikli, Suruçlu kardeşlerimiz için Cerablus, kendi canlarından bir parça değil mi? Harranlı, Akçakaleli kardeşlerimiz için Tel Abyad, Rakka kendi canlarından bir parça değil mi? Ceylanpınar'la Resulayn'ın, Haseke'nin ayrı düşünülebilmesi mümkün mü?



Öyleyse buraları asla terör örgütlerine terk edemeyiz. Adı ister DEAŞ isterse PKK/PYD olsun, hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz. Biz bu ülkeyi öyle masa başında, pazarlıkla kendimize vatan kılmış bir millet değiliz. Bu ülkenin her karış toprağında kanımız, alın terimiz var. Sınırımızın ötesindeki kardeşlerimizin can güvenliği, huzuru, geleceği, en az kendimizinki ne kadar önemliyse onlar da önemli. Çünkü bizim oralarda da dökülmüş kanımız, akıtılmış alın terimiz var."



Fırat Kalkanı Harekatı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerablus, Rai, Dabık ve Bab'ın terör örgütlerinden kurtulması harekatında 67 şehit verildiğini, vatanlarını kurtarmak için mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensuplarının 500'ün üzerinde şehidi olduğunu hatırlattı.



Bunun, bin yıldır omuz omuza verilen mücadelede ödenilen son bedel olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şayet terör örgütleri Urfa'nın, Mardin'in, diğer şehirlerimizin sınır bölgelerinden tamamen çekilip, her şehri kendi halkına bırakmazsa bu operasyonlar devam edecektir. Dün 'Yaşasın, Urfalılar teslim olmadı' diye terennüm ettiğimiz türküleri, yakında 'Yaşasın Tel Abyadlılar, Rakkalılar, Resulaynlılar, Hasekeliler teslim olmadı' diye oralardaki kardeşlerimizle birlikte söyleyeceğiz. Buna var mıyız? Şanlıurfa 16 Nisan'da, sınırın bu tarafındaki ve diğer tarafındaki tüm kardeşlerinin huzuru, güvenliği, özgürlüğü için 'evet' demeye hazır mı? Şanlıurfa 16 Nisan'da 'evet' diyerek, yanı başında oynanan oyunları bozmaya hazır mı?"



