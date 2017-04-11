Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Günü etkinliklerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakla Şanlıurfa'ya geldi. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kentte mitinge de katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şanlıurfa Havalimanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali ile kent protokolü karşıladı.



Erdoğan, makam aracı ile havaalanından karayolu ile mitingin yapılacağı meydana doğru hareket etti. - ŞANLIURFA